A Arábia Saudita está a investir forte no mercado do futebol. Começou com Cristiano Ronaldo e aos poucos outros futebolistas de renome aterraram em Riade para jogar a primeira divisão do campeonato local. Os valores são absurdos, daí futebolistas como Benzema, Neymar, Fabinho, entre outros, tenham aceite a oferta.

No entanto, a Arábia Saudita quer mais e por isso está também a fortalecer outras ligas, como a terceira divisão, com ofertas loucas. Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', Valentín Nicolás, CEO da 'FutbolJobs', que trabalha com a liga saudita deu a conhecer uma publicação online onde a liga local procurava jogadores para a terceira divisão, com propostas entre os três e os quatro mil dólares (2700 a 3600 euros) por mês e uma casa.

"Foi uma oferta que publicámos em junho e que só se tornou viral umas semanas depois. A verdade é que tivemos um grande feedback. Milhares de interações diárias, seja por email, redes sociais, pelo WhatsApp, onde as pessoas pediam informações acerca dessa oferta em concreto. Foi nesse momento que nos apercebemos que esse mercado era uma realidade e que não só as grandes estrelas o procuravam", salientou Nicolás, referindo também que haviam ofertas para o futebol feminino.

"Procuravam futebolistas para a primeira e segunda divisão. O salário para a primeira era de uns cinco mil dólares (4500 euros) e havia um requisito essencial, o de ter jogado no último Mundial feminino. A resposta também foi surpreendente, com um total de 935 pessoas", concluiu.