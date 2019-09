Assim como no futebol, também no ténis se vai espreitando nas novas gerações alternativas à hegemonia do Big-3. Sobretudo depois dos 30 anos. Mas os novos heróis prometidos e construídos vão sucumbindo perante os heróis de ontem e ainda de hoje.

Talvez isso ajude as explicar as lágrimas de Rafael Nadal quando venceu pela quarta vez o US Open. As parangonas que tanto o idolatraram no passado foram as mesmas que anunciaram o fim do seu ciclo de grandes vitórias para além de Roland Garros. E são as mesmas que esta segunda feira anunciaram o seu 19º Grand Slam.

Tal como a vitória no US Open em 2017 relançou Nadal ao mais alto nível, após um período de lesões e dúvidas quanto ao seu futuro, o triunfo deste ano representa uma terceira vida do espanhol no circuito.

Num jogo épico, de 4h51 minutos, o maiorquino levou a melhor sobre Daniil Medvedev: 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 e 6-4. O russo, 23 anos de idade, é o grande símbolo da nova geração russa. Uma geração que conta também com Andrey Rublev e Karen Khachanov. É já o número 4 do mundo, contando com 5 títulos ATP. Três em 2018 e dois este ano (Sófia e Cincinatti). Pela primeira vez atingiu a final de um Grand Slam. Para trás deixou tenistas como Feliciano Lopez, Stanislas Wawrinka e Grigor Dimitrov.