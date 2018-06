Após nove meses, 45.000 milhas offshore e 10 In-Port Races, a frota da Volvo Ocean Race arrancou hoje para a última regata, a Brunel In-Port Race, em Haia.

Trata-se de um momento agridoce para os velejadores, muitos dos quais podem ter competido juntos pela última vez depois de passarem muitos meses no mar. Embora o MAPFRE tenha vencido as In-Port Race Series com o seu resultado em Gotemburgo, ainda havia muito em jogo este sábado, incluindo um desempate na classificação geral.

O SHK / Scallywag e o Turn the Tide on Plastic entraram com os mesmos pontos no sexto lugar da classificação geral da Volvo Ocean Race. Os Scallywags de David Witt ganhavam no desempate com base na sua vantagem nas In-Port Series. Mas o Turn the Tide on Plastic, de Dee Caffari, estava apenas três pontos atrás. Um bom desempenho neste sábado, com alguns barcos no meio, pode levar o Turn the Tide on Plastic ao sexto lugar nas In-Port Series como na Volvo Ocean Race.

Há também uma luta entre os skippers holandeses, Simeon Tienpont do AkzoNobel e o team Brunel de Bouwe Bekking pelo último lugar do pódio das Séries, já que apenas dois pontos os separavam.

Também o AkzoNobel encara como hipótese passar o Dongfeng Race Team no segundo lugar, embora a diferença seja de cinco pontos.

A regata começou num horário mais cedo do que o habitual, às 13:30, hora local (11:30 UTC), e foi transmitida ao vivo em todas as habituais plataformas da Volvo Ocean Race.

Classificação das In-Port Series da Volvo Ocean Race