O técnico referiu ainda que gostaria que Marcelo Goiano, que termina contrato no final desta época, também renovasse, mas que essa é uma decisão do jogador.

O treinador mostrou-se satisfeito por garantir esses dois jogadores, frisando que “só é possível competir com os melhores tendo qualidade, sabendo das diferenças para os ‘grandes’, como por exemplo a capacidade de escolher a melhor matéria prima. O Braga faz um trabalho exaustivo de ‘scouting’, é como na bolsa de valores procurar as melhores ações ao melhor preço”, comparou.

Na presente semana, o clube liderado por António Salvador renovou com o guarda-redes Matheus por cinco anos e acionou a cláusula de compra do central Bruno Viana, estimada em três milhões de euros, o que o tornou o jogador mais caro da história do clube.

Os bracarenses estão a quatro pontos do Sporting, que também só joga no domingo (em casa, com o Rio Ave), mas umas horas mais tarde, pelo que uma vitória dos minhotos pode pressionar os ‘leões’, terceiros classificados.

“A nossa obrigação é exatamente a mesma de até aqui: jogar cada jogo pelos três pontos, sabendo das dificuldades e da qualidade do adversário. Esse tem sido o segredo, a nossa qualidade, o nosso foco, respeitar muito os adversários, ter uma grande atitude coletiva e uma grande intensidade”, disse.

O treinador lembrou ainda que a equipa “sofreu uma grande restruturação” esta época, “com a entrada de vários jogadores”.

“Não tenho feito muitas alterações na equipa, mas jogue quem jogar a equipa dá uma boa resposta. Mais do que falar no ‘onze’, temos de falar no coletivo. Esta equipa joga fácil, simples e rápido. O que mais me agrada é ver o compromisso de cada um”, frisou.

Nos últimos dias, o Sporting de Braga anunciou a criação de uma equipa sub-23, mas deixou em aberto a possibilidade de manter a equipa B, cenário que agradaria a Abel Ferreira.

“Vai ser uma competição nova e temos poucos dados que nos permitam dizer que pode substituir a tão competitiva II Liga. Na minha opinião, não devíamos perder esta vertente competitiva que a II Liga dá às equipas B. Com os sub-23, há a possibilidade de, por exemplo um sub-19, poder competir um patamar acima, é mais um estágio para o seu crescimento. Acho os sub-23 uma excelente ideia, mas, se a decisão depender de mim, eu continuava com a equipa B”, frisou.

Abel Ferreira afirmou ainda não ter ficado desiludido por nenhum jogador da equipa ‘arsenalista’ ter sido chamado à seleção principal de Portugal.

“Não fico desiludido com nada, fico é contente pelo seccionador olhar para o Braga e ver muitos jogadores portugueses a darem prova do seu valor. Sempre respeitei as escolhas dos meus treinadores, os jogadores têm de respeitar as minhas e só há uma coisa que eles controlam: o seu trabalho diário. O prémio não tardará”, disse.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 58 pontos, e Desportivo de Chaves, sétimo, com 36, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.