Abel Ferreira garantiu uma equipa “intensa” e “ambiciosa” até ao final do campeonato apesar de o quarto lugar estar praticamente garantido (tem mais 15 pontos do que o quinto, o Rio Ave) e os lugares do pódio estão a sete pontos de distância.

“É uma equipa bem organizada, com um processo bem definido e com bons executantes e de grande qualidade individual”, disse sobre o adversário.

Confrontado com a denúncia anónima sobre a recente segunda parte — o jogo tinha sido interrompido um mês antes — entre estorilistas e ‘dragões’ (vitória do FC Porto por 3-1) por causa de uma reunião que terá acontecido na véspera entre dirigentes dos dois clubes, o técnico dos minhotos respondeu: “logicamente que não acredito”.

Apenas com o campeonato para competir, e com “semanas limpas” para trabalhar, “não há a mesma necessidade de gerir física e estrategicamente a equipa”, pelo que não são de esperar grandes alterações, explicou o técnico.

O técnico disse ainda ter “um desejo tremendo de manter a baliza a zero” e a vontade de “desenvolver individualmente os jogadores” de forma a potenciar o coletivo.

Sobre o clássico FC Porto – Sporting de hoje, Abel não quis revelar qual o resultado que prefere.

“Tudo o que vier, vamos aproveitar, mas não jogamos em função dos outros, espero um grande jogo e que possa desfrutar de um grande espetáculo”, disse.

O médio André Horta, emprestado pelo Benfica, teve uma proposta de um clube do Estados Unidos, confirmada pelo clube ‘encarnado’, mas vai continuar no Sporting de Braga até ao final da época.

“Tem sido uma honrar trabalhar com estes homens, os que não jogam têm tido um compromisso coletivo assinalável e o André demonstrou que quer é jogar e desfrutar e, mais do que nunca, percebeu que só pode controlar o seu treino, o seu jogo e a sua missão tática”, disse.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 52 pontos, e Estoril Praia, 16.º, com 21, defrontam-se no sábado, às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.