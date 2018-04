O julgamento, que decorre em Lisboa, conta com 27 arguidos, oito deles antigos jogadores do Oriental de Lisboa, bem como ex-futebolistas da Oliveirense, do Penafiel e do Académico de Viseu, além de dirigentes desportivos, empresários, um elemento de uma claque e outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas.

Abel Silva - acusado de dois crimes de corrupção ativa em competição e de um crime de associação criminosa - contou hoje ao coletivo de juízes que se reuniu com os arguidos Carlos Silva, conhecido como ‘Aranha’ e elemento da claque Super Dragões, e Gustavo Oliveira, empresário, num hotel de Lisboa, a 22 de abril de 2016, na sexta-feira que antecedeu a partida dessa jornada da II Liga de Futebol entre o Oriental e o Leixões, realizada no domingo.

O antigo futebolista explicou que essa reunião surgiu após um telefonema do arguido Carlos Silva, feito no início dessa semana, no qual este afirmou que lhe queria apresentar “um projeto relacionado com futebol” e que Abel Silva “era a pessoa indicada”.

Abel Silva contou que se deslocou ao final da tarde dessa sexta-feira ao hotel onde se encontrou com os dois arguidos, tendo Carlos Silva dito nessa reunião que “queria entrar no futebol” e que “tinha uma pessoa para entrar com ele” para um projeto de futebol que passava pelo investimento em dois clubes; um do Norte e outro de Lisboa, sem no entanto adiantar de que clubes se tratava, descreveu Abel Silva que, à data, era diretor desportivo do 1.º de Dezembro.