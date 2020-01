Rodríguez, de 27 anos, representava o emblema ‘rossonero’ desde 2017, mas esta temporada acabou por perder a titularidade na lateral esquerda para o francês Theo Hernández.

No PSV, Ricardo Rodríguez vai ser companheiro de equipa do internacional luso Bruma.

O internacional helvético fez a formação no FC Zurique, antes de se mudar para os alemães do Wolfsburgo, clube pelo qual se destacou durante cinco temporadas e meia. Em 2017, o AC Milan pagou 15 milhões de euros aos germânicos para assegurar a contratação do lateral.