A marca da Royal Forex Ltd. sociedade de investimento cipriota, novo parceiro comercial do clube transalpino, contribuiu com uma doação de 50 mil dólares (46 mil euros) para o combate contra a pandemia do novo coronavírus.

“É o momento de torcer por todos aqueles que estão em campo, na linha da frente, para que sintam que o mundo inteiro está com eles”, afirmou, Daniele Massaro antiga glória e embaixador do AC Milan, numa mensagem vídeo.