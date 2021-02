Os golos do Spezia chegaram na segunda parte, aos 56 e 67 minutos, pelo médio Giulio Maggiore e pelo lateral esquerdo Simone Bastoni, respetivamente.

Esta derrota inesperada do AC Milan pode-lhe custar a liderança, caso o Inter vença a Lazio no domingo, em Milão, numa jornada em que o detentor do título, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, perdeu em Nápoles por 1-0.

Pelo AC Milan jogaram de início dois internacionais sub-21 portugueses, Diogo Dalot, que cumpriu os 90 minutos, e Rafael Leão, que foi substituído aos 64 minutos pelo veterano croata Mário Mandzukic, contratado pelos ‘rossoneri’ nesta janela de transferências de inverno.

O jogo que abriu hoje a 22.ª jornada opôs o Torino e o Génova, mas nenhuma das equipas teve capacidade para marcar um golo, enquanto, horas mais tarde, a Juventus, que defronta na quarta-feira o FC Porto no estadio do Dragão na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, perdeu com o Nápoles por 1-0.

Não obstante a derrota, o AC Milan mantém a liderança da Serie A com 49 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Inter, que soma 47, caso este vença a Lazio, no domingo, no estádio de San Siro.

A Juventus segue em terceiro lugar, com 40 pontos, tal como o Nápoles, que é quarto, e a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que recebe a Udinese, no domingo.