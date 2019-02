O AC Milan conquistou hoje mais três pontos que consolidam a sua quarta posição na liga italiana de futebol, depois de festejar uma vitória caseira frente ao Empoli por 3-0, num jogo de sentido único.

Apesar do resultado expressivo, os golos da formação milanesa só apareceram na segunda metade do encontro, o primeiro dos quais por intermédio de Krzysztof Piatek (49 minutos), que já leva 17 golos marcados no campeonato transalpino – entre Génova e Milan, ao qual chegou a janeiro - e está a dois do líder dos melhores marcadores, Cristiano Ronaldo (19).

Dois minutos depois, Franck Kessie aumentou a vantagem para 2-0 e Samu Castillejo fechou o marcador aos 67 minutos.

Com esta vitória, o Milan segue firme no quarto posto (45 pontos), levando agora uma série de três vitórias seguidas e já não perde há dois meses. Já o Empoli (21 pontos) continua numa posição perigosa, ocupando o 17.º lugar, o primeiro acima da ‘linha de água’.