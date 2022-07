Um acidente com o chinês Guanyu Zhou (Alfa Romeo) na primeira volta interrompeu o Grande Prémio da Grã-Bretanha, 10.ª prova do campeonato do mundo de Fórmula 1.

O carro de Zhou foi 'varrido' pelo monolugar de George Russell (Mercedes), depois de um toque no de Pierre Gasly (Toro Rosso), capotando e derrapando de forma invertida até embater na barreira que separa a pista da bancada, levando à mostragem da bandeira vermelha, na sequência do incidente que atingiu ainda Alexander Albon (Williams). Na altura, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), líder do campeonato e campeão em título, já tinha assumido a liderança, ultrapassando o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que partiu, pela primeira vez na carreira, da 'pole position'. "Os dois pilotos estão conscientes [Albon e Zhou] e vão ser avaliados no centro médico. Mais informação vai ser dada a seu tempo", explicou a FIA. O diretor da Alfa Romeo assegurou que Zhou estava consciente e colaborante, tendo sido transportado para o centro médico do circuito de Silverstone, enquanto a Williams deu conta do transporte por helicóptero de Albon para o hospital de Coventry. A corrida vai ser reatada com nova partida, às 16:00.