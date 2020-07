“Estou aqui e vou manter-me neste projeto pelo quarto ano. O clube completa 50 anos e é um ano importante para o clube, para os adeptos, para todos, portanto vou continuar aconteça o que acontecer”, afirmou Mbappé, em declarações ao canal BeIn Sports, no intervalo do encontro particular com o Celtic.

O internacional gaulês, de 21 anos, autor do primeiro golo na vitória por 4-0 sobre os escoceses, vincou a ambição de “ajudar a equipa a conquistar troféus” e prometeu “dar o melhor” para o conseguir.

Mbappé, que tem sido recorrentemente apontado como possível reforço do Real Madrid, chegou ao PSG em 2017, depois de se ter destacado ao serviço do Mónaco, então treinado pelo português Leonardo Jardim.

Neste período, ajudou os parisienses a conquistar o tricampeonato, somando 90 golos em 120 jogos pela equipa da capital francesa.

Após ter sido decretado campeão francês, em consequência do final antecipado da ‘Ligue 1′, devido à pandemia de covid-19, o PSG prepara a participação nas finais da Taça de França, no sábado, e da Taça da Liga francesa, em 31 de julho, bem como o duelo dos quartos de final da Liga dos Campeões, diante da Atalanta, agendado para 12 de agosto, em Lisboa.