Traoré, de 27 anos, continua assim a sua carreira em Inglaterra depois oito anos na Premier League, com um empréstimo ao FC Barcelona pelo meio, seu clube de formação.

O internacional espanhol (oito jogos) assinou contrato até junho de 2025, com mais uma época de opção.

Além de cinco temporadas no Wolverhampton, o extremo vestiu igualmente as camisolas do Middlesbrough e do Aston Villa.

No jogo de estreia na Premier League 2023/24, o Fulham, sem João Palhinha, lesionado, foi hoje vencer ao campo do Everton, por 1-0.