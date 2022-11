O jogo entre Portugal e o Uruguai ficou marcado por uma invasão de campo que decorreu durante a segunda parte.

Apesar da política da FIFA de evitar ao máximo a captação de imagens de invasões de campo, foi possível ver na transmissão uma bandeira arco-íris, associada à comunidade LGBTQI+, antes da pessoa em questão ser intercetada pelos seguranças e levada para fora do relvado.

Também foi possível ver o árbitro da partida, o iraniano Alireza Faghani, a recolher a bandeira do chão.

Nas imagens captadas pelos fotógrafos no local é possível que a pessoa responsável pela invasão de campo é um homem que, além de carregar a bandeira arco-íris, vestia uma t-shirt onde se pode ler "respeito pelas mulheres iranianas".

O Mundial2022 tem sido marcado por várias polémicas, uma delas relacionada com o respeito do Qatar, o país anfitrião, pelos direitos das comunidades LGBTQI+. Até ao momento, é o primeiro momento de protesto explicitamente político a acontecer em campo desde que a competição teve início.

O torneio foi marcado pelas pressões da FIFA junto de algumas seleções que pretendiam ter os seus capitães a utilizar a braçadeira com as cores do arco-íris, ameaçando com sanções disciplinares. A lógica para a decisão da FIFA prende-se com a proibição das equipas de fazerem gestos ostensivamente políticos.

Relativamente ao conteúdo da t-shirt, também não é a primeira vez que os protestos a grassar no Irão desde setembro ocupam os holofotes no Mundial2022. Na sua partida inaugural frente à Inglaterra, os jogadores iranianos recusaram-se a cantar o seu hino nacional.