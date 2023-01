Cristiano Ronaldo deve estrear-se no campeonato da Arábia Saudita, pelo Al-Nassr, no domingo, 22 de janeiro, segundo noticia a AFP, de acordo com uma fonte próxima do novo clube do craque português.

CR7, de 37 anos, vai poder jogar com a sua nova equipa depois de o Al-Nassr ter rescindido o contrato com o camaronês Vincent Aboubakar, ex-FC Porto, e assim adaptar o plantel ao número máximo de oito jogadores estrangeiros fixado pela Federação Saudita de Futebol.

O português, apresentado em Riad no início desta semana, estará disponível no dia 22 de janeiro, para o jogo em casa contra o Ettifaq. De agora em diante cumprirá uma suspensão de dois jogos imposta em novembro, enquanto ainda jogava pelo Manchester United na Premier League, quando atirou o telemóvel de um jovem adepto ao chão, na saída para os balneários.

"O Al-Nassr rescindiu o contrato de Vincent Aboubakar, por mútuo acordo, e (o jogador) recebeu todas as compensações financeiras a que tinha direito", disse uma fonte próxima do clube saudita.

Assim Ronaldo cumprirá os dois jogos de suspensão contra o Al Ta'ee e o Al Shabab, disse a mesma fonte, que não confirmou a saída de Aboubakar (30 anos) rumo ao Manchester United, como tem sido noticiado. A mesma fonte adiantou à AFP apenas que o jogador é agora livre para negociar e jogar pelo clube que preferir.

Cristiano Ronaldo, vencedor de cinco Bolas de Ouro, comprometeu-se com o clube saudita até 2025, num contrato com um salário estimado de 200 milhões de euros anuais.

O português foi recebido na terça-feira como um ídolo por 25 mil torcedores no estádio Mrsool Park, em Riad, garantindo, nesse mesmo dia, que esta contratação não marca o fim da sua carreira, mas que é sim uma nova etapa no seu objetivo de continuar a quebrar recordes no futebol.

A chegada de Cristiano Ronaldo à Arábia Saudita faz parte do desejo das autoridades do reino de impulsionar o campeonato nacional de futebol, justamente agora que o vizinho Qatar organizou o Campeonato do Mundo de Futebol.