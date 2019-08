O médio, de 30 anos, formado no Sporting, regressa ao clube do principado depois de ter chegado na segunda metade da temporada 2018/2019, tendo realizado 15 encontros, clube no qual vai encontar os também portugueses Gelson Martins e Gil Dias.

Nas duas jornadas realizadas até ao momento na 'Ligue 1', a formação monegasca, que durante esta semana assegurou o empréstimo do argelino Slimani igualmente do Leicester, também ele antigo jogador do Sporting, não conseguiu qualquer ponto, tendo perdido frente a Lyon e Metz, ambos por 3-0.