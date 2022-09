O caso do jovem adepto do Benfica que foi proibido de ter uma camisola das águias na bancada do estádio do Famalicão ainda não foi esquecida. Quinta-feira, após o regresso da equipa de Itália, onde venceu a Juventus para a Liga dos Campeões, foi a vez do plantel do atual líder do campeonato solidarizar-se com a criança de 10 anos que foi obrigada a assistir ao confronto do último sábado em tronco nu.

Em jeito de homenagem, ontem o plantel das águias partilhou também uma fotografia nas redes sociais sem camisola, sendo que a exceção foi o capitão Otamendi.

A mensagem partilhada, essa, não engana sobre o destino da mesma. "O que sentes ninguém te pode tirar. Esta é a nossa pele".