No arranque da sexta jornada, o Ajax averbou o quinto triunfo em seis jogos do campeonato, com tentos de Steven Berghuis, aos 11 minutos, do defesa marroquino Noussair Mazraoui (27), do avançado sérvio Dusan Tadic (38), do médio ganês Mohammed Kudus (72) e do defesa argentino Nicolas Tagliaficov (77).

O defesa português Ivo Pinto foi suplente na formação anfitriã, impotente para travar um adversário que nos últimos três desafios marcou 19 golos e sofreu apenas um, na goleada por 5-1 em Alvalade, sobre o Sporting, para a Liga dos Campeões.

Na ronda anterior do campeonato, o Cambuur tinha sido ‘esmagado’ por expressivo 9-0, dias após a goleada em Lisboa para a ‘liga milionária’.

O Ajax lidera o campeonato, com 16 pontos e mais um jogo do que o PSV Eindhoven, que tem 12 pontos, enquanto Heerenveen e Willem II têm 10.