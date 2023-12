A equipa saudita, que já estava apurada para a fase a eliminar, abriu o marcador logo aos quatro minutos, pelo avançado brasileiro Michael, e aumentou a vantagem já na segunda parte, pelo internacional saudita Salem Al Dawsari, aos 54.

O Nassaji Mazandaran ainda logrou reduzir o marcador, com um golo do avançado Mahmoud Ghaed Rahmati, aos 78 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota.

O internacional português Rúben Neves foi poupado por Jorge Jesus neste jogo, ele que tinha alinhado no embate da última jornada do campeonato saudita, na vitória por 3-0 sobre o Al-Nassr, dos seus compatriotas Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.

O Al-Hilal tinha garantido o apuramento para os play-off na jornada anterior, depois de vencer os uzbeques do Navabahor Namangan, por 2-0, na última sexta-feira, fase para a qual também está qualificado o Al-Nassr.

A equipa de Jorge Jesus venceu o grupo com 16 pontos, seguido do Navabahor Mazandaran, com 13, do Nassaji Mazandaran, com seis, e dos indianos do Mumbai City, que não somaram qualquer ponto.