No acerto do calendário da competição, completando as quatro jornadas iniciais, o Sporting de Braga começou a vencer, com um golo de Rony Lopes, aos 27, permitiu a reviravolta, por André Luís, aos 40, e Madson Monteiro, ainda na primeira parte, aos 45+1, e só voltou a marcar na parte final do encontro, com o empate de Banza, aos 82, e o tento da vitória de Al Musrati, aos 90+6.

Com este triunfo, o Sporting de Braga subiu ao sétimo lugar, com os mesmos sete pontos do também minhoto Famalicão, enquanto o Moreirense permanece no 10.º posto, com quatro, em igualdade com Rio Ave, Vizela e Estrela da Amadora.