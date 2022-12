"Al Nassr, não", foi esta a reação de Cristiano Ronaldo à repórter da CNN quando o confrontou com a informação avançada pelo jornal Marca, que o coloca no clube saudita nas próximas duas épocas com um contrato milionário.

"Não, não é verdade", respondeu Cristiano enquanto caminhava pela zona mista.

Na segunda-feira, o jornal Marca avançou que Cristiano Ronaldo vai representar o Al Nassr, da Arábia Saudita. O jornal espanhol adiantou ainda que à espera de Cristiano Ronaldo estaria um contrato válido por dois anos e meio, a troco de 200 milhões de euros por cada temporada.

De momento, o jogador de 37 anos está sem clube depois do Manchester United ter rescindido o contrato.