Cristiano Ronaldo terá tudo acertado com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação não é nova, o jornal Marca já o tinha revelado na semana passada, mas esta segunda-feira a publicação de Madrid dá mais um detalhe, concretamente o início dos trabalhos com o emblema saudita, já no dia 1 de janeiro.

A Marca havia adiantado também que à espera de Cristiano Ronaldo estaria um contrato válido por dois anos e meio, a troco de 200 milhões de euros por cada temporada, o que fará de CR7 o jogador mais bem pago de sempre no que ao futebol diz respeito.

Este dado, no entanto, é diferente daquele que a ESPN também revela. De acordo com a estação televisiva norte-americana, o internacional português de 37 anos deverá assinar um vínculo mais longo, de três temporadas e meia, com um salário de 113 milhões de euros por ano e um prémio de assinatura de 18 milhões, correspondentes aos salários que Cristiano Ronaldo deixou de receber por ter rescindido com o Manchester United, no mês de novembro.