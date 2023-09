O italiano de 25 anos, que já tinha vencido uma etapa no Giro deste ano, foi o mais forte no final dos 177,5 quilómetros entre La Bañeza e Íscar, cortando a meta à frente do compatriota Filippo Ganna (INEOS) e do neerlandês Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), num sprint em que os portugueses Rui Oliveira (UAE Emirates) e André Carvalho foram, respetivamente, 11.º e 12.º, com as mesmas 03:42.09 horas do vencedor.

No sábado, a 20.ª etapa será o último teste à liderança de Sepp Kuss, que tem 17 segundos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard e 01.08 minutos sobre o esloveno Primoz Roglic, seus colegas na Jumbo-Visma, com os 207,8 quilómetros entre Manzanares El Real e Guadarrama a assemelharem-se a uma clássica, com uma dezena de contagens de montanha de terceira categoria no percurso.