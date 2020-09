“Os ‘blues’ concluíram a assinatura do nosso segundo internacional alemão [depois de Timo Werner] neste verão, com Kai Havertz a assinar um contrato de cinco anos”, pode ler-se na página oficial do clube londrino na Internet.

Havertz é o sexto reforço do Chelsea para a época 2020/21, depois do defesa brasileiro Thiago Silva (ex-Paris Saint Germain), do defesa francês Malang Sarr (ex-Nice), que deverá sair por empréstimo, do lateral inglês Ben Chilwell (ex-Leicester), do extremo marroquino Hakim Ziyech (ex-Ajax) e do avançado alemão Timo Werner (ex-Leipzig).

Nas primeiras palavras como jogador do Chelsea, o médio ofensivo, de 21 anos, admitiu que se sente “orgulhoso” por ver o “sonho tornar-se real”.

“Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. Para mim, é um sonho que se tornou realidade jogar num grande clube como o Chelsea. Mal posso esperar para conhecer todos os jogadores”, disse o novo reforço que, segundo a imprensa internacional, chega ao clube inglês por uma verba a rondar os 80 milhões de euros.

Em quatro temporadas na equipa principal dos farmacêuticos, anotou 46 golos em 150 jogos.