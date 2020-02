"A situação clínica do surfista Alex Botelho melhorou nas últimas 24 horas. Continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Leiria, mas a respirar sem auxílio de ventilador", informou a Liga Mundial de Surf.

O surfista português Alexandre (Alex) Botelho ficou inconsciente e teve de ser retirado do mar após ser atingido por uma onda. O incidente decorreu no campeonato do Circuito Mundial de Ondas Grandes esta terça-feira, 11 de fevereiro, na Nazaré.

As primeiras informações davam conta de que Hugo Vau, surfista que ia a conduzir a mota de água que transportava Alexandre Botelho, tinha partido uma perna também nesse incidente, mas a informação foi entretanto corrigida: o atleta ficou ferido, mas não fraturou a perna.

Depois de atingido por uma onda no final da prova, Alexandre Botelho foi socorrido e retirado da água ainda inconsciente. Após assistência no local, o surfista de Lagos recuperou os sentidos e foi transportado para o hospital de Leiria.

"O Alex está estável e recuperado, e foi encaminhado para o hospital. Felizmente, a operação de resgate foi um sucesso", afirmou à data fonte da Liga Mundial de Surf, especificando que o surfista algarvio "recuperou os sentidos ainda na areia e está a caminho do hospital".

"Sabemos que é um risco desta prova e é por isso que todos os meios possíveis estão preparados para socorrer o mais rapidamente possível os atletas", sublinhou a fonte da Liga Mundial de Surf.

A situação gerou muita preocupação entre os milhares de pessoas que estavam a assistir ao Nazaré Tow Surfing Challenge, levando mesmo a organização a interromper a prova a cerca de dez minutos do seu fim, tendo posteriormente sido cancelada.

No campeonato, que aproveitou as ondas com cerca de 20 metros, a equipa de segurança e resgate na água, encabeçada pelo brasileiro Edilson Assunção, conhecido pela alcunha de 'Alemão de Maresias', foi distinguida com o prémio "compromisso".