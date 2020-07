“A direção de saúde do hospital informa que nestes dias completou o programa de sedação a que estava submetido o atleta Alex Zanardi, que deu entrada no departamento de anestesia e reanimação em 19 de junho”, indica o comunicado do hospital.

Zanardi, que nasceu em Bolonha em 1966, estava a participar numa prova exibição destinada a ciclistas paralímpicos, designada ‘Objetivo Tricolor”, em 19 de junho, quando perdeu o controlo da sua ‘handbike’ (bicicleta adaptada controlada pela mão) e invadiu a outra faixa da estrada numa curva, colidindo com um camião que seguia em sentido inverso e ficado preso na sua bicicleta sob o veículo pesado.

Apesar de estar consciente e a respirar normalmente quando o socorro chegou, o seu estado de saúde era grave e foi transportado de helicóptero para o hospital Le Scotte de Siena, um dos mais prestigiados de Itália, onde foi submetido nesse mesmo dia a uma delicada operação de neurocirurgia, que durou três horas, e depois a mais duas cirurgias, e o hospital indicou, sucessivamente, que o quadro neurológico era de prognóstico reservado.

“Após a suspensão da sedação, a normalidade nos parâmetros cardiorrespiratórios e metabólicos, a estabilidade nas condições clínicas gerais e o quadro neurológico, permitiram transferir o campeão para um centro de recuperação e reabilitação funcional”, acrescenta a unidade de saúde de Siena.

O piloto competiu em Fórmula 1 desde 1991 a 1994, e em 1999, pelas equipas da Jordan, da Lotus, da Minardi e da Williams, mas foi em setembro de 2001 que teve um acidente que mudou a sua vida, quando competia em Fórmula Indy, que obrigou a amputação de ambas as pernas, acima do joelho.

Depois desse acidente, ‘Alex’, como é conhecido em Itália, não abandonou o desporto e iniciou uma carreira vitoriosa como paraciclista, que o levou a conquistar quatro medalhas de ouro paralímpicas e 12 títulos mundiais.