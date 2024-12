O Casa Pia atravessa um bom momento na temporada, apesar da derrota frente ao FC Porto (2-0) na última jornada do campeonato.

O adjunto dos ‘gansos’ espera dificuldades na receção ao AVS, mas sabe que a confiança da equipa está em alta e pretende o regresso do Casa Pia aos triunfos na I Liga.

“Espero um jogo com a ideia de vitória sempre presente. Estamos há cinco jogos sem perder em casa e queremos continuar a manter essa invencibilidade”, admitiu, em conferência de imprensa realizada no Estádio Pina Manique.

O AVS mudou recentemente de treinador, entrando Daniel Ramos para o comando técnico. As ideias do novo timoneiro foram bastante elogiadas, mas Alexandre Santana adiantou que o Casa Pia está preparado para quaisquer eventualidades.

“Sabemos que o AVS vem de quatro jogos sem ganhar e quer somar pontos. Olhando um pouco ao ADN das equipas do mister Daniel Ramos, são muito bem estruturadas defensivamente, e também muito fortes nas transições ofensivas. Temos identificadas algumas rotinas que já vêm de trás, mas estamos preparados para elas”, afirmou.

Nos últimos 10 jogos, o Casa Pia perdeu apenas frente a Sporting e FC Porto, sinal do equilíbrio e dinâmica coletiva que a equipa tem apresentado.

“Temos sabido manter a consistência o que a este nível é sempre difícil. No jogo frente o FC Porto, comparativamente ao do Sporting, até tivemos uma qualidade de jogo mais aprimorada. Ao mesmo tempo que nos serve de alerta essa derrota, também nos deu alento a exibição e os pontos positivos para podermos encarar este jogo com o AVS”, adiantou.

Com todo o plantel disponível, à exceção de Kiki e Cláudio Mendes, a equipa técnica do Casa Pia tem um panorama mais favorável em termos de opções.

“É muito bom ter essas dores de cabeça e não é uma surpresa. A forma como os jogadores se têm empenhado dá-nos confiança e faz-nos ter a capacidade de colocarmos em campo qualquer jogador, pois sabemos que irá dar uma boa resposta”, exprimiu o técnico-adjunto dos ‘gansos’.

O Casa Pia, 11.º classificado, com 13 pontos, defronta no domingo, pelas 18:00, o AVS, 14.º, com 10, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.