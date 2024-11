“Durante a sessão da manhã [de hoje], Morata sofreu um traumatismo craniano significativo após um choque”, refere o AC Milan, acrescentando que o jogador foi “rapidamente transportado para o hospital, onde a ressonância magnética deu resultado negativo”.

Segundo a comunicação social italiana, o capitão da seleção espanhola campeã europeia lesionou-se na sequência de uma colisão com o defesa sérvio Strahinja Pavlovic e a participação no jogo de sábado com o Cagliari, da 12.ª jornada, está afastada.

Desde que regressou à Serie A este verão, proveniente do Atlético de Madrid, Morata, de 32 anos, marcou três golos em doze jogos em todas as competições, incluindo um na terça-feira na vitória do AC Milan sobre o Real Madrid (3-1), na Liga dos Campeões.

O AC Milan, que conta no plantel com o internacional luso Rafael Leão, ocupa o sétimo lugar da liga transalpina, com 17 pontos, mas menos um jogo, a oito do líder Nápoles.