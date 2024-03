Após o triunfo fora de portas diante do Estoril Praia (3-1), o técnico dos vimaranenses projetou um duelo “parecido a nível de dificuldade” com o da ronda anterior, até porque os encontros da I Liga têm, por norma, “dificuldade elevada”, mas também diferente, perante um adversário ofensivo, com “um plantel muito jovem e muita qualidade”.

“São duas equipas fortes que, no início da época, estavam comprometidas com o objetivo de estar em cima da tabela. Os resultados do Famalicão não condizem com a qualidade do plantel. Não tenho dúvidas de que vai ser um jogo equilibrado, contra um adversário muito forte. Temos de ser mais fortes em todos os momentos”, realçou, na antevisão ao embate marcado para sábado, às 20:30, em Guimarães.

Ao ‘leme’ de uma equipa mais bem sucedida na luta pelo topo da tabela, já que ocupa a quinta posição, com 44 pontos, mais 17 do que o Famalicão, nono classificado, Álvaro Pacheco disse que os seus pupilos têm de ser “agressivos e determinados”, “focados e comprometidos” com a tarefa para regressarem aos triunfos em casa, após o desaire com o Casa Pia (2-0), na 23.ª jornada.

À espera de um adversário que “gosta de ser associativo”, com “dois laterais muito ofensivos, muita profundidade nos corredores e Jhonder Cádiz como referência ofensiva”, o treinador frisou ainda que o Vitória deve ser “uma equipa muito compacta”, com “um jogo posicional muito forte”, negando “tempo e espaço” para o Famalicão pensar o jogo.

Depois de dois jogos fora com o Portimonense, em que perdeu a vantagem ao intervalo durante a segunda parte (1-1), e com o Estoril Praia, em que viveu alguns momentos de aflição após ter estado a vencer por 3-0, Álvaro Pacheco frisou que “o sentimento da equipa ao longo do jogo” é cada vez mais relevante para definir a tendência da partida.

“Não conseguimos o quarto golo. A equipa adversária tem um penálti, faz o 3-1 e começa a acreditar. O Vitória sentiu, em determinados momentos, algum desconforto. Às vezes, as soluções que temos de procurar são diferentes. Temos de nos manter tranquilos. Quem vê o Vitória ao longo desta época vê o Vitória a crescer, a ficar mais maduro”, salientou.

Com o defesa central Tomás Ribeiro de fora do jogo de sábado, após ter visto o quinto cartão amarelo com os ‘canarinhos’, o técnico vitoriano disse confiar em Manu Silva e em Mikel Villanueva como opções para o ‘onze’, e mostrou-se confiante na subida de rendimento de Nélson Oliveira, avançado titular após a saída de André Silva para o São Paulo, do principal campeonato brasileiro.

“Teve um jogo [com o Estoril Praia] dentro daquilo que pode dar e que também pode ainda crescer. Não aguentou muito tempo a nível físico. Acredito que vai estar melhor para continuar o seu crescimento. Pretendo que continue a divertir-se e a expor o seu potencial, porque ainda tem muito tempo para demonstrar a sua valia, e está no clube certo para o fazer”, disse.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 44 pontos, recebe o Famalicão, nono, com 27, em desafio marcado para sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.