“Toda uma logística está a ser preparada, mas isso não quer dizer que alguém aqui dentro se sinta já campeão. Tudo está a ser preparado para que não haja problemas, mas não estamos a pensar em festas nenhumas, estamos a preparar o jogo com o Portimonense”, atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Os ‘leões’ podem sagrar-se campeões já no domingo, se vencerem os algarvios na véspera, em encontro da 32.ª jornada da I Liga, e o Benfica não fizer o mesmo nesse dia, na visita ao Famalicão.

Nesse sentido, voltou a afirmar que “quanto mais rápido” assegurar o título “melhor”, demonstrando não ter preferência por fazê-lo no final de um jogo ou a assistir a um encontro do rival pela televisão, e lembrou que “ainda falta” conquistar seis pontos e “tudo pode acontecer”.

“Não pensamos que podemos ser já campeões esta semana, porque pensamos [apenas] naquilo que podemos controlar, tendo duas vitórias mais. Mas podemos fazer uma e dar um passo muito grande nesse aspeto”, assumiu.

Para a receção aos algarvios, que ainda lutam pela permanência no principal escalão, o treinador do Sporting revelou que o avançado Viktor Gyökeres “está apto e vai jogar”, mas não revelou se o fará de início ou a partir do banco de suplentes.

Admitiu , ainda, que não fará poupanças entre os jogadores em risco de suspensão para a visita ao Estoril, na jornada seguinte, se virem um cartão amarelo, porque o encontro com o Portimonense “é o mais importante” e revelou que Matheus Reis também está recuperado de lesão, mas adiantou que houve outros jogadores com problemas físicos sem revelar quais.

“O Matheus Reis vai ser convocado. Começou a treinar com a equipa já esta semana, mais para o fim, nos últimos dois dias. Tem características boas para este jogo e tivemos ali um ou outro problema esta semana, desta vez não vou dizer quais [os jogadores], portanto, ele vai já ser convocado”, justificou.

O Sporting recebe o Portimonense no sábado, em encontro da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Iancu Vasilica (AF Vila Real).

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera a classificação com 81 pontos, mais cinco do que o Benfica, e pode sagrar-se campeã nacional já nesta ronda se vencer os algarvios e os ‘encarnados’ não fizerem o mesmo no domingo, na visita ao Famalicão.

O Portimonense venceu apenas um dos últimos 12 encontros e ocupa o 16.º lugar, em posição de play-off de manutenção, cinco pontos acima dos lugares de despromoção direta e a um ponto do Estrela da Amadora e dois do Boavista.