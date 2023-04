Segundo o mapa de castigos divulgado pelo CD da FPF, Ruben Amorim utilizou “linguagem injuriosa, insultuosa e grosseira para com um elemento da equipa técnica adversária”, ainda por cima estando fora da sua zona técnica.

A situação ocorreu ao minuto 90+7 do desafio da 28.ª jornada, em que Sporting e Arouca empataram 1-1, atrasando ainda mais os ‘verdes e brancos’ na corrida a um lugar de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Além do jogo de suspensão, que o impedirá de estar no banco do Sporting na segunda-feira, na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, para a 29.ª ronda do campeonato, Amorim foi ainda punido com 4.080 euros de multa.

Já o referido elemento da equipa técnica do Arouca, no caso o preparador físico Filipe Freitas, foi igualmente suspenso por uma partida e terá de pagar 1.020 euros de multa.

O Sporting é quarto classificado do campeonato, com 58 pontos, a sete do Sporting de Braga, terceiro, com 65, enquanto o Arouca, quinto, tem 45, mais quatro do que o Vitória de Guimarães, que também luta por uma vaga europeia.