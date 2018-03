A defesa central brasileira Ana Alice é o sexto reforço da equipa de futebol feminino do Benfica, que vai estrear-se na II Divisão Nacional, na época 2018/19, anunciou hoje o clube.

A brasileira é a mais recente contratação do Benfica depois de Dani Neuhaus, Daiane Rodrigues, Carlota Cristo, Jassie Vasconcelos e Evy Pereira para a época de estreia das ‘águias’ no Campeonato Nacional de Promoção.

Aos 29 anos, Ana Alice já passou por clubes como Atlético de Minas Gerais, Juventus de São Paulo, Botucatu e Rio Preto, tendo sido campeã por este último, em 2015, e no qual ganhou o prémio de melhor defesa do Campeonato Paulista, em 2016. Atualmente jogava no Maccabi Kyriat Gat, de Israel, onde foi campeã nacional em 2017.