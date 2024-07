O incidente ocorreu no rescaldo da vitória da equipa australiana nas estafetas dos 4x100 metros livres femininos em natação, no sábado, 27 de julho.

Antes de Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris subirem ao pódio para receber as suas medalhas de ouro, o comentador Bob Ballard disse “bem, as mulheres estão a acabar de preparar-se. Vocês sabem como são as mulheres... a andar por aí, a maquilhar-se”. O momento foi captado e tornou-se viral nas redes sociais.

É possível ouvir a reação da colega de Ballard, Lizzie Simmonds, que entre risos responde "isso é escandaloso, também há homens a maquilhar-se".

Após a controvérsia, a Eurosport publicou uma declaração onde se lê o seguinte: “Durante um segmento da cobertura do Eurosport na noite passada, o comentador Bob Ballard fez um comentário inapropriado. Para esse efeito, foi retirado da nossa lista de comentadores com efeito imediato”. Ballard ainda não comentou publicamente nem o seu comentário, nem a sua retirada da equipa.

Quanto à estafeta dos 4x100 metros livres femininos, a Austrália venceu o título pela quarta vez consecutiva, com um quarteto formado por Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris, que nadou em 3.28,92, marca que constitui novo recorde olímpico, impondo-se aos Estados Unidos (3.30,20) e à China (3.30,30), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

