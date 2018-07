O futebolista internacional peruano André Carrillo foi hoje oficializado como reforço dos sauditas do Al-Hilal, equipa treinada pelo português Jorge Jesus.

“André bem-vindo ao Al-Hilal”, publicou o clube na rede social Twitter, num vídeo em que o presidente do clube, Sami Al-Jaber, dá as boas-vindas ao jogador e expressa o desejo de sucesso.

O clube não esclarece qual e a duração do vínculo contratual com Carrillo, extremo de 27 anos, que na última temporada esteve emprestado pelo Benfica aos ingleses do Watford.

O extremo conhece bem Jorge Jesus, treinador com quem trabalhou na época de 2015/16, no Sporting, antes de o médio assinar na época seguinte pelo Benfica, equipa em que conquistou um campeonato português.