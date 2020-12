O futebolista português André Silva marcou hoje dois golos e fez uma assistência, no empate (3-3) entre Eintracht Frankfurt e Borussia Monchengladbach, que teve Lars Stindl em grande destaque, no encontro da 12.ª jornada do campeonato alemão.

Depois de oito jogos sem vencer na 'Bundesliga', e quando parecia que os comandados de Adi Hutter iriam voltar a 'sorrir', o médio alemão Stindl salvou o 'Gladbach' da derrota, em tempo de compensação, consumando a notável exibição com um 'hat-trick' (14, 90 e 90+5 minutos). O antigo ponta de lança do FC Porto, que saiu de campo, aos 83, dois minutos depois de a equipa ficar reduzida a 10 elementos, também se apresentou em bom nível na partida. André Silva restabeleceu a igualdade, aos 22, na transformação de uma grande penalidade, e passou os anfitriões para a frente do marcador, dois minutos depois, antes de fazer o passe decisivo para o marroquino Aymen Barkok (32) finalizar. Este empate mantém o Eintracht na nona posição, com 14 pontos, menos quatro do que o sexto colocado Monchengladbach. Ainda no dia de hoje, o Werder Bremen recebe o Borussia Dortmund, o Mainz desloca-se à capital alemão para defrontar o Hertha, enquanto o Estugarda é o anfitrião do Union Berlim.