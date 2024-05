Na visita a Selhurst Park, o United averbou o 13.º desaire na competição, um recorde do clube desde a primeira edição da Premier League, em 1992/93, superando os desempenhos negativos de 2013/14 e 2021/22, em que tinha terminado o campeonato com 12 derrotas.

O médio francês Michael Olise foi a grande figura do encontro da 36.ª ronda, ao 'bisar', abrindo e fechando o marcador, aos 12 e 66 minutos, respetivamente, depois de beneficiar em ambas as ocasiões das assistências do colombiano Daniel Muñoz.

O também gaulês Jean-Philippe Mateta fez o segundo, aos 40, e Tyrick Mitchell o terceiro, aos 58, com o Crystal Palace a mostrar uma inesperada superioridade sobre o fragilizado Manchester United, de Erik ten Hag, que contou com o português Diogo Dalot no 'onze', mas esteve privado de Bruno Fernandes, ausente por doença.

Com o triunfo, a formação londrina conta agora com 43 pontos e está no 14.º posto, enquanto os 'red devils' são oitavos com 54, já a quase 30 pontos do líder Arsenal (83), que tem apenas mais um do que o campeão em título Manchester City, segundo e que tem menos uma partida disputada.

Na próxima jornada, a penúltima em Inglaterra, a formação de Dalot e de Bruno Fernandes recebe precisamente o Arsenal, no domingo, em Old Trafford.