Apesar de se ter distanciado publicamente da empresa que fundou há alguns anos, Bill Gates parece que ainda está a mexer os cordelinhos na Microsoft. Aliás, a sua sombra não só paira nos corredores da empresa como pode ter desempenhado um papel importante nas decisões que levaram a que tecnológica roubasse o título de empresa mais valiosa do mundo à Apple no início do ano.

Segundo uma investigação da Business Insider, citando fontes ligadas à Microsoft, além de conselheiro de Satya Nadella, o atual CEO, Bill Gates também analisou produtos, teve influência no recrutamento de cargos importantes e tem estado envolvido na parceria da Microsoft com a OpenAI.

Breve história do percurso Bill Gates cofundou a Microsoft em 1975 com Paul Allen, que faleceu em 2018.

Foi CEO até 2000 , tendo sido substituído nesse ano por Steve Ballmer, amigo de faculdade e braço-direito, e passado a liderar a divisão de software até 2006, cargo que acumulou ao de presidente do conselho de administração até 2014.

, tendo sido substituído nesse ano por Steve Ballmer, amigo de faculdade e braço-direito, e passado a liderar a divisão de software até 2006, cargo que acumulou ao de presidente do conselho de administração até 2014. Iria permanecer nesse mesmo conselho de administração até março de 2020, altura em que apresentou a demissão para se dedicar à filantropia (esta é a versão oficial, mas a saída aconteceu a meio de uma investigação sobre denúncias de comportamentos inadequados de Gates para com funcionárias, acusações de ter tido um caso extraconjugal, e de ter tido vários encontros com Jeffrey Epstein).

Ou seja, segundo a notícia, Nadella é o “rosto público do sucesso da empresa em matéria de Inteligência Artificial”, mas é Bill Gates o verdadeiro estratega e o “homem por detrás da cortina”.

A relação com a Open AI

Reza a história que o casamento da Microsoft com a OpenAI foi orquestrado por Kevin Scott, o diretor de tecnologia da empresa. Scott conhecia Altman há anos e, no verão de 2018, organizou um encontro entre Altman e Nadella. Os três terão conversado e as ideias revelaram sinergias — que ultimamente resultaram num acordo que ditou a sua estreita e mais do que conhecida colaboração.

Mas, segundo a Business Insider, há um detalhe omisso entre as entrelinhas: Gates tem mantido uma relação próxima com a OpenAI desde 2016 e foi ele que, em 2022, já depois de ter saído da administração da Microsoft, desafiou Altman e a OpenAI a criarem um modelo de IA capaz de passar num complicado teste de biologia, coisa que Gates acreditava não ser possível.

Resultado do desafio: em agosto de 2022, Sam Altman foi a casa de Gates revelar o GPT-4 em primeira mão durante um jantar (o GPT-4 só ficou disponível ao público em março de 2023). A notícia, de resto, até vai mais longe nesta relação de Bill Gates e Sam Altman. Além de uma fonte explicar são que “bons amigos”, é referido que a “OpenAI leva a sério” a opinião do veterano da Microsoft.

Papel de Gates vai além da OpenAI

Ao longo dos anos, de acordo com a Business Insider (BI), Gates também tem feito duas coisas: dado feedbacksobre os produtos e pressionado a Microsoft a apostar em produtos turbinados a IA virados para o consumido (como o popular Copilot).

Ou seja, há quem veja na contratação por parte da Microsoft de Mustafa Suleyman, cofundador da DeepMind e alguém que passou muitos anos na Google, como uma influência de Gates em Nadella e na sua estratégia.

A negação e o futuro

Apesar do artigo sugerir que Bill Gates ainda está envolvido na operação da Microsoft, um porta-voz da empresa negou à BI que isso seja verdade: “É fundamentalmente incorreto e não corresponde à realidade”. Nem Gates está envolvido nas operações diárias, nem a sua relação com Altman é mantida em prol do interesse da empresa.

Isto é, oficialmente, Bill Gates não está envolvido no presente ou futuro da Microsoft, mas sim empenhado noutra missão: em dar “praticamente” toda a sua riqueza à Fundação Bill e Melinda Gates e, eventualmente, sair da lista das pessoas mais ricas do mundo.

De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, tem um património líquido de 149 mil milhões de dólares (mais de 138 mil milhões de euros).

Certo é que, a ser verdade aquilo que corre nos bastidores, a sua missão pessoal parece que se estende além da filantropia. E, mesmo estando agora com 68 anos, graças à sua sugestão para se apostar em produtos turbinados a IA virados para o consumidor (como o popular Copilot), a Microsoft está novamente no topo e focada na tecnologia que muitos acreditam vir a dominar o futuro.

