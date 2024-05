André Villas-Boas assumiu esta terça-feira a liderança dos dragões, isto após umas eleições onde derrotou Pinto da Costa, que esteve 42 anos como líder do FC Porto.

Em alguns desses anos, um argelino fez história no FC Porto, ao conquistar a Taça dos Clubes Campeões Europeus, agora Liga dos Campeões, na célebre final de Viena, onde os azuis e brancos venceram o poderoso Bayern Munique. Quem fez história na Áustria foi Madjer, com um golo de calcanhar.

Assumido defensor de Pinto da Costa, o antigo avançado vê agora a passagem de testemunho.

"Foram muitos anos de glória para o FC Porto, mas também para o futebol português. Terminou um capítulo, mas também é verdade que começa uma nova história. O FC Porto vai estar de luto por uns tempos, porque Pinto da Costa é história. Cabe agora a Villas-Boas reerguer o clube, que vai sofrer com esta saída. É um símbolo do futebol mundial que sai, não é um presidente qualquer, é o mais emblemático de sempre. Só lhe posso agradecer o que fez por mim", disse ao SAPO24, falando depois do futuro.

"O André Villas-Boas é um portista que todos conhecem e de certeza que vai fazer de tudo para honrar a história e é isso que lhe desejo. Que todos estejam agora com ele, porque é um homem que quer fazer tudo bem", referiu.