A CNN Portugal avança que, esta terça-feira, o socialite José Castelo Branco foi detido por violência doméstica. Segundo o canal de informação será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O Ministério Público (MP) já tinha confirmado a abertura de uma investigação sobre alegados crimes de violência doméstica contra a figura do "jet-set" Betty Grafstein por parte do marido, José Castelo Branco.

Tudo aconteceu depois de Betty Grafstein ter sido internada há duas semanas com uma fratura no fémur e ferimentos no braço esquerdo e ter contado os incidentes aos profissionais de saúde. Depois das acusações, José Castelo Branco falou sobre as acusações de violência doméstica numa chamada telefónica no programa Casa Feliz, da SIC, que diz serem "ridículas".