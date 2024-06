O dirigente, que falava durante a apresentação do novo treinador ‘azul e branco’, Vítor Bruno, afirmou ainda que o legado do anterior treinador “será sempre honrado”, independentemente de se ter encerrado um “ciclo mágico”.

“Ao Sérgio Conceição, homem de forte caráter e personalidade, que defendeu as cores do nosso símbolo, queremos agradecer tudo o que deu ao FC Porto. Esta é a tua casa e serás sempre bem recebido. Tens a minha palavra”, começou por dizer o presidente no discurso de apresentação de Vítor Bruno.

André Villas-Boas lamentou o facto de não ter conseguido fazer a despedida combinada com Sérgio Conceição logo após a tomada de posse, mesmo assim mostrou-se disponível para ainda a realizar.

“Devo lamentar não ter feito a despedida ao treinador Sérgio Conceição, como combinado, de forma condigna, pelo que fez nos últimas sete anos. Que fique claro que a homenagem a Sérgio Conceição é devida. Escolha a data que escolher, aqui estaremos para o receber de braços abertos”, frisou ainda.

O dirigente não quis, no entanto, alimentar a ‘novela’ em relação à sucessão de Sérgio Conceição e, na apresentação de Vítor Bruno, esclareceu a situação.

“A decisão foi tomada no fim de semana e debatida com a direção desportiva. Convidámos o Vítor Bruno para reuniões para fechar este dossier na segunda, terça e quarta-feira. Foi um processo negocial da forma antiga, com palavra e rigor, feito sem truques e com o desejo de ambas as partes para fechar o assunto”, explicou.

Vítor Bruno é o novo treinador do FC Porto e foi hoje apresentado, no Estádio do Dragão.