O técnico de 41 anos tinha sido anunciado treinador dos sub-23 da Juventus, clube que representou durante quatro temporadas, a 30 de julho.

Em pouco mais de uma semana, Pirlo passou dos sub-23 à equipa de Ronaldo.

Pirlo assinou contrato de dois anos até 30 de junho de 2022.

Esta será a primeira experiência de Andrea Pirlo como treinador, depois de em 2017 ter encerrado a carreira de futebolista ao serviço dos norte-americanos do New York City FC, onde jogou durante três temporadas.

O antigo internacional transalpino, de 41 anos, representou a Juventus entre 2011 e 2015, período durante o qual ajudou os ‘bianconeri' a conquistar quatro títulos de campeão da Serie A, uma Taça de Itália e duas supertaças italianas.

Ao longo de 23 anos como profissional de futebol, Pirlo envergou também as camisolas de Brescia, Inter de Milão, Reggina e AC Milan, e acumulou 116 internacionalizações pela seleção de Itália, com a qual venceu o Mundial2006.

Ao todo, como jogador, Pirlo conquistou seis ligas italianas, duas taças de Itália e três supertaças do país, para além de também ter um título da segunda liga italiana. Adicionalmente, o Maestro conquistou ainda duas Ligas dos Campeões, um Campeonato do Mundo de Clubes, duas Supertaças Europeias, um Campeonato da Europa sub-21 pela Itália e o já mencionado título mundial pela Squadra Azzurra.

O italiano Maurizio Sarri foi hoje despedido do cargo de treinador da Juventus, algumas horas após a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, face ao Lyon.

“A Juventus Football Clube comunica que Maurizio Sarri foi dispensado do cargo de treinador da equipa principal”, indica o clube italiano, numa curta nota publicada na sua página oficial na Internet.

A equipa de Cristiano Ronaldo, que ‘bisou’ no encontro, venceu na sexta-feira em Turim os franceses do Lyon, por 2-1, mas o resultado foi insuficiente para garantir a passagem aos quartos de final, devido à derrota por 1-0 no primeiro jogo.