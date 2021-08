Fati, de 18 anos, sofreu uma rutura do menisco do joelho esquerdo em 7 de novembro de 2020, em Camp Nou, na goleada sobre o Bétis (5-1) para o campeonato, e tem estado afastado dos relvados desde esse dia.

Nove meses depois e após ter passado por quatro operações ao joelho, o internacional espanhol voltou a treinar com os seus colegas de equipas, embora ainda de fora limitada, podendo regressar aos relvados já no mês de setembro.

Nascido na Guiné-Bissau, Fati ingressou nas escolas do FC Barcelona com apenas 10 anos e fez toda a sua formação do clube catalão até chegar à equipa principal, com apenas 16 anos.

O avançado chegou a ser falado para representar a seleção portuguesa, mas acabou por optar pela nacionalidade espanhola e, em 6 de setembro de 2020, com 17 anos e 311 dias, tornou-se no mais jovem jogador de sempre a marcar um golo ao serviço de ‘la roja’.