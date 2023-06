Depois de um treino aberto à comunicação social, que contou com a participação da equipa masculina sub-16 do Estoril Praia, as futebolistas que integram a lista para o Mundial receberam os governantes no jantar, tendo António Costa falado ao Canal 11.

“Como vimos no play-off de qualificação [frente aos Camarões], tudo se joga e tudo no futebol é possível até ao último minuto. Sabemos que temos um grupo muito difícil, mas temos também uma excelente equipa e acho que todas vão dar o seu melhor para nos representarem muito bem e serem um grande motivo de orgulho”, apontou Costa.

Realçando que a seleção feminina “já conseguiu o mais importante, ter-se qualificado para a fase final do Mundial”, o primeiro-ministro destacou a importância da projeção feminina no futebol para a sociedade e para quebrar “uma barreira de desigualdade”.

“Esta projeção que têm ganho ajuda muito à motivação de mais raparigas virem para o futebol. É um estímulo muito grande para os clubes, que organizam as suas equipas e formam estas jogadoras. Seguramente, é um processo que vai crescer cada vez mais. É uma barreira de desigualdade que se vai vencendo. Quanto mais essas barreiras forem sendo diluídas, vamos ter uma sociedade mais coesa e cada um pode desenvolver todo o potencial. Há uns anos, seria inimaginável termos os clubes que temos, quanto mais estarmos no Mundial. A verdade é que estamos e espero que seja para ficar”, afirmou.

António Costa irá marcar presença na estreia da equipa das ‘quinas’ em Campeonatos do Mundo, no dia 23 de julho, diante da seleção dos Países Baixos, salientando que o Governo pretende acompanhar a seleção feminina como tem feito em outras seleções.

“É muito importante que toda a seleção sinta que o país está com elas e que vamos ao Mundial com a seleção feminina, como temos estado sempre com todas as seleções de qualquer modalidade, designadamente também no futebol”, expressou António Costa.

A seleção feminina concentrou-se na passada segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde permanecerá até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia - que organiza o Mundial em conjunto com a Austrália -, após dois jogos de caráter particular.

A equipa nacional terá testes contra Inglaterra, no sábado, e Ucrânia, dia 07 de julho, de preparação para os três confrontos do Grupo E do Mundial, contra os Países Baixos, em 23 de julho, o Vietname, em 27 de julho, e os Estados Unidos, no dia 01 de agosto.