Já são mais de 500 os nomes que constituem a comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, mas o semanário Expresso, este sábado, destaca dois: o do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

O gabinete do primeiro-ministro, contactado pelo Expresso, justifica que Costa está na comissão de honra de Vieira "não como primeiro-ministro ou secretário-geral do PS, mas como adepto e sócio do Benfica desde 1988”.

Também a assessoria de Fernando Medina terá explicado que o autarca está na comissão de honra a título pessoal, na sua condição de cidadão e sócio do Benfica.

A publicação recorda que Luís Filipe Vieira apoiou as candidaturas de António Costa à Câmara Municipal de Lisboa e esteve na comissão de honra da Fernando Medina nas autárquicas de 2017.

Outros nomes ligados à política, como o do antigo ministro da Administração Interna, Rui Pereira, do deputado do PSD Duarte Pacheco, do deputado do CDS Telmo Correia e do presidente do Câmara Municipal do Seixal Joaquim Santos; António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, também fazem parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira.