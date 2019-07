O dirigente admitiu que a transferência do ponta de lança, ausente dos trabalhos da equipa bracarense desde a semana passada, "poderá ficar resolvida" nos próximos dias, mas disse querer “segurar” os restantes elementos do plantel às ordens do treinador Ricardo Sá Pinto.

"Não estamos a pensar vender mais ninguém. Os jogadores que estão cá são fundamentais. Tudo é possível até ao dia [de fecho] do mercado [31 de agosto], mas não estamos a perspetivar que haja mais alguma venda neste verão", afirmou, depois da apresentação do novo sítio oficial e da nova televisão online do clube, designada ‘Next', no Estádio Municipal de Braga.

O responsável ‘arsenalista' referiu ainda que a contratação de um avançado para render Dyego Sousa não é prioritária, tendo em conta os regressos de Hassan, após empréstimo aos gregos do Olympiacos, em 2018/19, e de Stojiljkovic, hoje integrado no plantel - esteve cedido ao Kayserispor (Turquia), ao Estrela Vermelha (Sérvia) e ao Maiorca (Espanha) nos últimos dois anos.

"O plantel está praticamente resolvido. Agora, pode haver um ou outro reajuste. Só depois do estágio [Portimão, de 10 a 20 de julho], o nosso treinador poderá tirar conclusões. Neste momento, 98% do plantel está encerrado", reiterou.