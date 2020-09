No Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, Fati bateu o recorde de Errazquín, que conseguiu um ‘hat-trick’ com 18 anos e 344 dias, frente à Suíça, em 01 de junho de 1925.

O jovem jogador do ‘Barça’, nascido em Bissau em 31 de outubro de 2002, faturou aos 32 minutos do embate face à Ucrânia, do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações, no seu segundo jogo pela seleção espanhola, pela qual se estreou na quinta-feira, na Alemanha.

Quanto Fati marcou, a formação espanhola já vencia por 2-0, graças a dois golos do central Sergio Ramos, jogador do Real Madrid, aos 03 e 29 minutos, o primeiro de penálti.