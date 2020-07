O lendário ex-campeão dos pesados Mike Tyson, atualmente com 54 anos, anunciou nesta quinta-feira que vai regressar aos ringues para uma luta de exibição contra o também americano Roy Jones Jr., de 51 anos. O combate realiza-se a 12 de setembro em Los Angeles.

"Estou de volta", escreveu Tyson na sua conta no Twitter, associando um vídeo de um treino numa academia.

Tyson, que está afastado dos ringues há 15 anos após uma derrota com o irlandês Kevin McBride, enfrentará Roy Jones Jr. num confronto de oito rounds na Dignity Health Sports Arena em Los Angeles, de acordo com um comunicado publicado no site de seu novo projeto desportivo, "Legends Only League".

Segundo o texto, o combate poderá ser acompanhada mediante pay per view e tem a aprovação da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, mas não é referido se terá presença de público ou outros detalhes.

"Será incrível", disse Tyson numa entrevista à ESPN.

O americano minimizou os riscos de qualquer lutador sofrer uma lesão grave, sublinhando que as regras do estado da Califórnia exigem que ambos usem capacete no confronto.

"Nós dois somos lutadores talentosos", disse, "sabemos como nos proteger. Vamos ficar bem", afirmou.

Tyson terminou a carreira com um saldo de 50 vitórias e 6 derrotas com 44 knock out, enquanto o seu rival, que lutou pela última vez em fevereiro de 2018, tem um recorde de 66-9 com 47knock out.

Roy Jones Jr. foi campeão mundial em quatro categorias entre 1993 e 2004, primeiro nos médios e super-médios e depois nos médios-pesados até segurar brevemente o cinturão dos pesados da WBA.

Tyson prometeu que a luta será competitiva e não apenas um show. "Vamos mostrar as nossas habilidades e lutar", disse aquele que é também conhecido como"Iron Mike", que enfatizou que deseja recuperar a forma física que exibiu no passado.

"Não estamos acabados"

Tyson disse ainda que quer mostrar que as pessoas mais velhas ainda podem ter destaque no desporto. "Este evento vai ocorrer, porque eu posso fazer isto e acho que outras pessoas acreditam que podem fazer algo idêntico", declarou.

"Nós não estamos acabados. Há quem diga que as pessoas mais velhas estão acabadas, mas têm mais fãs do que os jovens que estão a treinar agora".

Esta afirmação é uma das ideias por trás da "Legends Only League", uma plataforma produtora de eventos com a qual Tyson quer relançar ex-astros de vários desportos. Entre eles, Tyson mencionou os ex-jogadores da NBA Dennis Rodman e Allen Iverson.

Tyson foi o mais jovem campeão dos peso pesados da história aos 20 anos e quatro meses quando derrotou Trevor Berbick no segundo round em 1986, conquistando o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

Um ano depois, Tyson já era o campeão indiscutível da divisão e alcançando um recorde de 37 vitórias em 37 lutas.

Mas em fevereiro de 1990, em Tóquio, sofreu uma surpreendente derrota por knock out no 10º round para James "Buster" Douglas.

Em 1991, Mike Tyson foi preso por violação e condenado em 1992, cumprindo três anos de prisão antes de ser libertado em 1995 e voltar aos ringues. Conseguiu recuperar o título, mas depois perdeu duas vezes para o americano Evander Holyfield, sendo que na segunda luta foi desclassificado por morder a orelha do rival, o que lhe custou uma suspensão que o manteve fora do boxe por 18 meses.

O pugilista teve uma última chance de alcançar o cinturão da categoria, mas perdeu para o britânico Lennox Lewis em 2002 e retirou-se após seis rounds contra Kevin McBride em 2005 na que foi a sua última luta, apenas alguns dias após seu aniversário de 39 anos.

"Passei por algumas experiências e agora voltei", disse Tyson. "E tenho cuidado do meu corpo."