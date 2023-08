Através das redes sociais, Luciano Gonçalves admitiu que “tem de haver responsabilidade e responsabilização, desde que o objetivo seja melhorar”, mas criticou a postura de “condenar publicamente os árbitros” assumida pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sexta-feira.

“É perfeitamente evitável deixar em comunicado que a equipa VAR iria ficar suspensa por tempo indeterminado, pois, quando se condena desta forma, também se deve defender assim quando injustamente são atacados [os árbitros] na sua honorabilidade e seriedade”, escreveu o líder da APAF.

A finalizar, Luciano Gonçalves deixou ainda um elogio ao treinador do Casa Pia, Filipe Martins, por ter reagido ao erro do vídeoárbitro “com enorme elevação”.

O CA da FPF informou na sexta-feira que o primeiro golo do avançado do Sporting Paulinho frente ao Casa Pia foi mal validado e os videoárbitros do jogo da segunda jornada da I Liga de futebol vão ficar suspensos.

O Sporting somou o segundo triunfo em outros tantos jogos da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar os lisboetas do Casa Pia, por 2-1, em Rio Maior.

O antigo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, era o videoárbitro (VAR) do encontro, sendo coadjuvado por Rui Soares, da estrutura associativa de Santarém.