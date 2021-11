"Aparentemente estou bem". Depois da queda, Miguel Oliveira agradece apoio e assegura que vai monitorizar saúde

Encaminhado para o hospital depois de uma queda a duas voltas do fim no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, Miguel Oliveira utilizou as redes sociais para assegurar que está bem de saúde, mas que vai monitorizar "mais algum sintoma que possa surgir". O piloto agradeceu ainda aos portugueses pelo "apoio tao único" que deram.

"Obrigado a todos os portugueses pelo apoio tão único que senti este fim de semana. O desfecho não foi aquele que queríamos mas fica na minha memória todas as bandeiras e todos os aplausos", escreveu Miguel Oliveira na sua conta de Instagram. O piloto português referiu-se assim à queda que sofreu na penúltima das 25 voltas da corrida algarvia, quando seguia no 10.º lugar, tendo a sua mota sofrido um toque na traseira do espanhol Iker Lecuona (KTM), que também caiu. Os dois pilotos foram assistidos no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, mas conscientes, segundo a direção médica da corrida. Em comunicado, a KTM deu conta de que Miguel Oliveira "está a caminho do hospital, para normais exames médicos", remetendo esclarecimentos para mais tarde, depois de ter dado conta de que o piloto estava bem. Essa informação foi mais tarde confirmada pelo próprio, na mesma publicação. "Passei pelo hospital e aparentemente estou bem", escreveu, assegurando, porém, que "nos próximos dias ficaremos atentos a mais algum sintoma que possa surgir". "Estamos juntos, SEMPRE", concluiu. O acidente foi sinalizado com bandeira vermelha e a interrupção da corrida terminou antecipadamente a corrida, por já terem sido percorridos 75% da prova, vencida pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati). Bagnaia, segundo no Mundial, atrás do já campeão Fabio Quartararo (Yamaha), liderou toda a corrida disputada na 'montanha-russa' algarvia e somou o terceiro triunfo da temporada, ao deixar o espanhol Joan Mir (Suzuki) na segunda posição e o australiano Jack Miller (Ducati) na terceira. Quartararo, o primeiro francês a conquistar o título mundial e vencedor da primeira corrida do ano em Portimão, caiu na 21.ª das 25 voltas, quando seguia no sétimo lugar, enquanto o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão do mundo da categoria 'rainha', terminou a penúltima corrida da sua carreira no 13.º posto.