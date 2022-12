A confirmação foi dada pela Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta quinta-feira. Por causa desta situação, o avançado abandonou a concentração dos ‘three lions’ no início da semana e falhou mesmo o duelo dos oitavos de final com o Senegal, que os ingleses venceram por 3-0.

De acordo com a imprensa britânica, a casa de Sterling, em Surrey, foi assaltada e a sua família, que se encontrava na habitação, foi ameaçada com armas de fogo, mas acabou por sair ilesa.

A polícia local, contudo, desmentiu estes relatos, especificando num comunicado que o assalto só foi notado quando os assaltantes saíram do local e que ninguém foi ameaçado.

No Mundial2022, Sterling, de 28 anos, foi titular nos dois primeiros jogos da fase de grupos, frente a Irão (6-2) e Estados Unidos (0-0) e suplente não utilizado com o País de Gales (3-0).

Mesmo com o regresso na sexta-feira, Sterling esteve quatro dias sem treinar e dificilmente será titular frente à França, atual campeã do mundo, no sábado, no encontro que fecha os quartos de final do Campeonato do Mundo.

O jogador de Chelsea, com 81 internacionalizações e 20 golos, é o mais experiente do grupo de 26 jogadores à disposição do selecionador Gareth Southgate.